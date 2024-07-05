Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık provasında

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, cumartesi günü Admira Wacker'le karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık provasında
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05 Temmuz 2024 14:31
Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Admira Wacker'le karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile TSİ 19.00'da Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 13 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı diğer 2 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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