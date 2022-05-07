Fenerbahçe 5 yıldızlı yeni armasını tanıttı

Fenerbahçe Kulübü, 28 şampiyonlukla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na kupalarla gönderme yaptı.



Sarı-lacivertlilerin divan kurulu toplantısına, 1959 öncesi alınan kupalar getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklama yaptığı sırada ise ekranlara 5 yıldızlı arma getirildi.



TRABZONSPOR'A GÖNDERME



Trabzonspor'a 2010-11 sezonuyla ilgili göndermede bulunana Ali Koç "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.



28 ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI



28 şampiyonlukla ilgili de açıklama yapan Ali Koç "Bu sezondan itibaren, burada gerçekleri duran, bu kupaların gerçeklerini hayata geçireceğiz. Aksi takdirde, bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan, sporculara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Şampiyonun kupası nerede olur? Şampiyonun müzesinde olur." ifadelerini kullandı.







FENERBAHÇE KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;



"Faruk Ilgaz Tesislerimizin ev sahipliğinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Nisan Ayı Olağan Toplantısında 1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu.



1924 yılından bugüne ülke futbol federasyonunun düzenlediği ulusal organizasyonlardaki Türkiye Şampiyonluklarımızı temsil eden kupalarımızı Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz dikkatle inceledi.



Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!"



