Fenerbahçe, 19 günde 5 kritik maça çıkacak

Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, 19 günde 5 kritik maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, 19 günde 5 kritik maça çıkacak
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19 Ekim 2024 11:01
Fenerbahçe, milli aranın ardından lige ve Avrupa maçlarına konsantre oldu.

Kanarya'nın önünde zorlu bir fikstür bulunurken sarı-lacivertliler ilk olarak Samsunspor deplasmanına gidecek.

4 gün soanra Manchester United ile Avrupa Ligi maçına çıkacak Kanarya, içeride de Bodrumspor ile karşılaşacak.

Mourinho'nun takımı, bu maçın ardından Trabzonspor'a konuk olacak ve bu zorlu derbiden sonra yine bir deplasman maçı olarak Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. 

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