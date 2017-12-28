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Fellaini'nin Beşiktaş'a transferi gidecek oyunculara bağlı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in hiç faydalanmadığı isimlerden Veli, Boyko ve M.Pektemek gönderilmediği takdirde takviye yapılması zor görünüyor. Bu oyuncular, ocakta üstüne para verilip, yollanabilir

Kaynak: Akşam
Fellaini'nin Beşiktaş'a transferi gidecek oyunculara bağlı
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28 Aralık 2017 10:12
Siyah-Beyazlılar, ocak ayına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdürürken önceki gün Domagoj Vida'nın kadroya katıldığını resmen duyurmuştu. Beşiktaş'ta eski yıldız Demba Ba'nın da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Bu iki ismin dışında MANU ile sözleşme imzalamayan Fellaini de gündeme gelmişti. Kulübe yakın kaynaklardan yapılan son açıklamaya göre; Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermediği Veli Kavlak, Denys Boyko ve Mustafa Pektemek gibi isimler gönderilmediği sürece transfer yapılmayacak. Çünkü bu futbolcuların kulübe oluşturduğu maaş külfeti, bütçede açık çıkmasına neden oluyor.



BİR YIL DAHA KONTRATI VAR

Beşiktaş, Veli Kavlak'a yıllık 1.6 milyon euro net maaş ödüyor. Avusturyalı futbolcunun 1 sezon daha sözleşmesi devam ediyor. Veli için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan milli takımdan arkadaşı Göztepeli Tanju Kayhan, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın 29 yaşındaki orta sahayı istediğini bildirmişti. Ancak Göztepe'nin Veli'ye yıllık 1.6 milyon euro ödeme yapacak bir bütçesi bulunmuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın Veli'nin maaşının bir kısmını ödeyerek ocak ayında elinden çıkarması bekleniyor.

UKRAYNALI'NIN PİYASASI YOK

Siyah-Beyazlı takıma, 2015-16 sezonunun ocak ayında katılan Denys Boyko ile 4.5 yıllık kontrat imzalanmıştı. Bonservis bedeli olarak Dnipro'ya 3.3 milyon euro ödenmişti. Boyko'nun şu anda Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşmesi kaldı ve yıllık 1 milyon euro alıyor. Ukraynalı file bekçisi geçen sezon İspanya'dan Malaga'ya kiralansa da orada da sadece 5 maça çıkabilmişti. Boyko şans bulamayarak hafızalardan silindi. 29 yaşındaki kalecinin şu anda piyasası bulunmuyor. Gönderilecekler listesindeki son kişi Mustafa Pektemek ise bu sezon 1.6 milyon euro kazanıyor. Pektemek'in kontratının bitmesine 1.5 sezon bulunuyor. Onun da şu ana kadar talibi yok.



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