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Galatasaray'da sezonun ilk yarısını 14 golle kapatan, Fransız basının da manşetlerinde yer aldı.'in 'Galatasaray'ın lokomotifi, Gomis' başlığı ile manşetine taşıdığı haberde Fransız yıldızın başarısına vurgu yapılırken, takım arkadaşınin de sözlerine yer verildi.'in haberinde Aleyna Tilki'nin Gomis ile özdeşleşen şarkısına da vurgu yapılırkenifadeleri de yer aldı.Gomis'in Galatasaray'daki başarılı performansıyla ilgili Feghouli'nin de sözlerine yer verilirken, Cezayirli oyuncuifadelerini kullandı.Feghouli Gomis'in Marsilya'dan ayrılmasını da değerlendirdi ve' şeklinde konuştu.Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in ilk yarısında 14 gole imza attı.