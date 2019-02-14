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Feghouli: "2. golü atarız diye düşünüyorduk"

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Benfica maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Feghouli: '2. golü atarız diye düşünüyorduk'
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14 Şubat 2019 23:35
Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

Penaltı sonrasında yine de iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Garip bir maç oldu, iyi hazırlanmıştık, maça da iyi başladık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu, 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ona rağmen çalışmaya devam ettik. Pozisyonlarımız vardı, kişisel düşüncem, 2. golü atacağız şeklindeydi. Tam golü atacağız derken 2-1 geriye düştük. Daha farklı bir sonuç bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Tur atlayabileceklerini belirten Feghouli, "Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. 2. maçta bu oyunun üzerine koyarak hazırlanmamız ve öyle oynamamız lazım" dedi.

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