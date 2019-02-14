Feghouli: '2. golü atarız diye düşünüyorduk'

Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.
Penaltı sonrasında yine de iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Garip bir maç oldu, iyi hazırlanmıştık, maça da iyi başladık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu, 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ona rağmen çalışmaya devam ettik. Pozisyonlarımız vardı, kişisel düşüncem, 2. golü atacağız şeklindeydi. Tam golü atacağız derken 2-1 geriye düştük. Daha farklı bir sonuç bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
Tur atlayabileceklerini belirten Feghouli, "Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. 2. maçta bu oyunun üzerine koyarak hazırlanmamız ve öyle oynamamız lazım" dedi.
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Penaltı sonrasında yine de iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Garip bir maç oldu, iyi hazırlanmıştık, maça da iyi başladık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu, 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ona rağmen çalışmaya devam ettik. Pozisyonlarımız vardı, kişisel düşüncem, 2. golü atacağız şeklindeydi. Tam golü atacağız derken 2-1 geriye düştük. Daha farklı bir sonuç bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
Tur atlayabileceklerini belirten Feghouli, "Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. 2. maçta bu oyunun üzerine koyarak hazırlanmamız ve öyle oynamamız lazım" dedi.
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