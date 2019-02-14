Feghouli: '2. golü atarız diye düşünüyorduk'

'ın'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardındanaçıklamalarda bulundu.Penaltı sonrasında yine de iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Garip bir maç oldu, iyi hazırlanmıştık, maça da iyi başladık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu, 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ona rağmen çalışmaya devam ettik. Pozisyonlarımız vardı, kişisel düşüncem, 2. golü atacağız şeklindeydi. Tam golü atacağız derken 2-1 geriye düştük. Daha farklı bir sonuç bekliyorduk" ifadelerini kullandı.Tur atlayabileceklerini belirten Feghouli, "Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. 2. maçta bu oyunun üzerine koyarak hazırlanmamız ve öyle oynamamız lazım" dedi.