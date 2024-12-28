Federico Chiesa, Liverpool'da çıkış yolu arıyor

Liverpool'da beklentilerin uzağında kalan Federico Chiesa, düzenli forma şansı bulmak ve kariyerini yeniden rayına oturtmak için İtalya'ya kiralık dönmeyi planlıyor.



123 DAKİKA SÜRE ALDI



Şu ana kadar Liverpool'da yalnızca 4 kez sahaya çıkan ve toplamda 123 dakika süre alabilen 27 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gitmek istiyor. Napoli, Inter ve Fiorentina'nın, Chiesa'yı kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.



ARNE SLOT NE DEMİŞTİ?



Juventus'tan büyük umutlarla Liverpool'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu. Teknik direktör Arne Slot, Chiesa'nın uzun süre sahalardan uzak kalmasının formuna olumsuz yansıdığını belirtirken, "Bir oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalmasının ardından hemen eski performansına dönmesini beklemek zordur. Sahada bazı iyi anlar gördük ama daha iyi olabileceği yerler de vardı" ifadelerini kullandı.



İTALYA'YA DÖNÜŞ DAHA YAKIN



Chiesa, Liverpool'dan tamamen ayrılmayı düşünmese de, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda kiralık oynamayı hedefliyor. Napoli, Inter ve Fiorentina'nın bu transferle ilgilendiği ifade edilirken, Liverpool'un da kiralık transferi olumlu karşıladığı bildirildi. Ancak Chiesa'nın yıllık 7,5 milyon euro net maaşı, transferi zorlaştıran unsurlar arasında. Liverpool'un maaşın bir kısmını karşılaması gerekebilir.



PERFORMANSI



Federico Chiesa kariyerinde çıktığı 288 maçta 66 gol 40 asistlik performans sergiledi.