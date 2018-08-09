Fatih Terim'in ilk 3 hafta hesabı

Yeni sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa finalinde Akhisar'a penaltılarla kaybeden'da takımın aldığı sonuçtan çok, sergilenen kötü futbol camiayı endişelendirmişti.Karşılaşmanın ardından oyuncularını haşlayan teknik direktör, Süper Lig'in başlamasına günler kala öğrencilerine ültimatom verdi.Ligi Ankaragücü deplasmanında açacaklarını sonrasında ise iki hafta üst üste Türk Telekom Stadı'nda oynayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Şampiyon takıma yakışır şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bir kaza yaptık ancak bu geride kaldı. Şimdi lige çok iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi'ne kadar da oyunumuzu geliştirmeliyiz. İlk 3 hafta kesinlikle hata istemiyorum. 9 puanı toplayarak Trabzon deplasmanına kayıpsız gitmeliyiz" dediği öğrenildi.