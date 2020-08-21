Fatih Terim'i şaşırtan isim: Ryan Babel!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sezon öncesi hazırlıklarda en çok şaşırtan isimlerden biri Ryan Babel oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'i şaşırtan isim: Ryan Babel!
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21 Ağustos 2020 09:11
Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da yeni sezon hazırlıklarına başladı.

33 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu. Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı.

Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre- Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.

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