Fatih Terim'den uyarı ve övgü

, Tunus'ta Club Africain ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, kaleci İsmail'den çok memnun olduğunu söylerken, bazı oyuncularına da uyarıda bulundu.Tecrübeli teknik adam ilk yarının sert geçmesine değinirkendedi.İsmail Çipe'yi öven Terim, bazı oyuncularını da uyarırkenifadelerini kullandı.