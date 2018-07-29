Fatih Terim'den uyarı ve övgü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tunus'ta Club Africain ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, kaleci İsmail'den çok memnun olduğunu söylerken, bazı oyuncularına da uyarıda bulundu.
Tecrübeli teknik adam ilk yarının sert geçmesine değinirken ''Maçta olan maçta kalıyor. Çok sert bir oyundu. Devre arasında izlediğimiz kadarıyla bazı oyuncular bayağı risk atlatmış. Maç içerisinde bunlar olur. Olmazsa iyi olur. Böyle durumda sakin kalıp kart yemeden bitirmek önemli'' dedi.
İsmail Çipe'yi öven Terim, bazı oyuncularını da uyarırken ''90 dakika öyleydi. Bu da iyi bir hazırlık maçı yapmamızı sağladı. Sonuç çok önemli değil. Görmek istediklerimizi görmemiz önemli. Nagatomo, Dünya Kupası'ndan sonra bu sezon ilk defa oynadı. Gençlerimiz yine sahadaydı. Onyekuru'nun oyuna girdikten sonra 4-5 pozisyona girmesi bizim için önemli bir kazanç. Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor. Bunu sadece biz değil, izleyenler de gördü. Kalecimiz İsmail bir iki hata yapmasına karşın çok memnunum'' ifadelerini kullandı.
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Fatih Terim, kaleci İsmail'den çok memnun olduğunu söylerken, bazı oyuncularına da uyarıda bulundu.
Tecrübeli teknik adam ilk yarının sert geçmesine değinirken ''Maçta olan maçta kalıyor. Çok sert bir oyundu. Devre arasında izlediğimiz kadarıyla bazı oyuncular bayağı risk atlatmış. Maç içerisinde bunlar olur. Olmazsa iyi olur. Böyle durumda sakin kalıp kart yemeden bitirmek önemli'' dedi.
İsmail Çipe'yi öven Terim, bazı oyuncularını da uyarırken ''90 dakika öyleydi. Bu da iyi bir hazırlık maçı yapmamızı sağladı. Sonuç çok önemli değil. Görmek istediklerimizi görmemiz önemli. Nagatomo, Dünya Kupası'ndan sonra bu sezon ilk defa oynadı. Gençlerimiz yine sahadaydı. Onyekuru'nun oyuna girdikten sonra 4-5 pozisyona girmesi bizim için önemli bir kazanç. Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor. Bunu sadece biz değil, izleyenler de gördü. Kalecimiz İsmail bir iki hata yapmasına karşın çok memnunum'' ifadelerini kullandı.
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