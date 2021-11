Fatih Terim: 'Yasaklarla hiçbir yere varamayız!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv maçı öncesinde Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı.



Yabancı sınırlamasının yanlış olduğunu söyleyen Terim, TFF'ye eleştirilerde bulundu.



Terim'in yabancı sınırlamasıyla ilgili sözleri şu şekilde;



"YASAKLARLA BİR YERE VARAMAYIZ"



"Arkadaşlar, futbol direktörüyken uygulayan, planlayan ekibin başında olan biri olarak, 50'den fazla Türk oyuncunun Avrupa'nın en yüksek kulüplerinde oynadığını düşünecek olursak, bunu kulüplere anlatırken de büyük para almayan Türk oyuncuların Avrupa'ya gitmek istemeyeceğini söylemiştik. Ben ana kuralın 14 Türk olduğunu bir türlü anlatamamıştım kimseye. Bu bir bakış açısı, bu bir anlayış. Yasaklarla hiçbir yere varamayız."



"TÜRK OYUNCUSU YETİŞMİYOR ANLAYIŞINA İNANMADIM"



"Bugün Rusya, yabancıyı serbest bırakma aşamasında. Oyuncuyu yabancı yerli diye ayıramazsınız. Ben geçen sene aşağı yukarı 10-11 tane Türk'le oynadım, yabancı serbestti. Parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekir. Bunun için UEFA ve TFF'nin kriterleri var zaten. Sattığınız kadar almanın ne kadar zor olduğunu gelin bize sorun. Ben, bu kadar fazla yabancı olduğu zaman Türk oyuncusu yetişmiyor anlayışına hiçbir zaman inanmadım ve buradan zarar görecek olan da bendim o dönem. Biz 2016'ya gittik. AB vatandaşlarının zaten dolaşımının serbest olduğu Avrupa'da yabancı oyuncular serbest. Dünya şampiyonu Fransa, Avrupa Şampiyonu Fransa, İspanya, Almanya... Anlatabiliyor muyum?"



"GÖZ YUMABİLİR MİYİM?"



"Türk oyuncuların kaybolmasına göz yumabilir miyim? Hayatım boyunca Türk oyuncularla başarı kazanmış biri olarak. Anadolu takımları, bu kuraldan dolayı hepimize kafa tutmuyorlar mı? Daha zevkli geçmiyor mu? Gidiyorlar, en ekonomik fiyata oyuncuyu buluyorlar ve bizi de başka takımları da her yerde yeniyorlar. Favoriyi kaldırdılar neredeyse."



"TÜRK FUTBOLCULARINA ZARAR VERMEZ"



"Bunlar fazla olduğu için Türk Milli Takımı'na oyuncu bulamıyoruz demek inandırıcı değil. 21 kişi çağıracaksak 15'i dışarıdan geliyor. Ne güzel. Çeşitli spekülasyonlarla, yanlış yönlendirilerek anlatılması doğru değil. Biz geriden çok karışmıyoruz. Futbol dinamik bir oyun ve her gün değişime ayak uydurmalısınız. Çok yaşlı oyunculara gereksiz paralar diyorlar. Kardeşim, kulübün tasarrufu seni ne ilgilendirir? UEFA karışmıyor, uymazsan ceza veririm diyor. Kulüplerin ikna olması lazım. Yerli yabancı rekabeti değil bu. Her oyuncu bizim için aynı dildedir, aynı mesafededir. Ben 4+2'de de oynadım, 6+3'te de oynadım, ağzımızı da açmadık. İnandırıcı, mantıklı, makul olmak lazım. Ortak bir konsensus sağlayarak kararı almak lazım. Bu, Türk futbolcularına zarar veren bir hadise değildir asla."





