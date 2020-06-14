Fatih Terim: 'Pes etmedik, etmeyeceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından şampiyonluk yarışı için konuştu.
Şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini kaydeden Terim, "Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bugün burada çok iyi oynayan bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim ama olmadı. Saha içerisinde olanlar benimle oyuncular arasında olan şeyler... Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Pandemi döneminin zihni, bedene de vurmuş demek ki, kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımız var, pes etmeden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası bu" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini kaydeden Terim, "Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bugün burada çok iyi oynayan bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim ama olmadı. Saha içerisinde olanlar benimle oyuncular arasında olan şeyler... Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Pandemi döneminin zihni, bedene de vurmuş demek ki, kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımız var, pes etmeden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası bu" ifadelerini kullandı.