Fatih Terim: 'Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz'

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı.



"BENİM İÇİN AVRUPA DAHA ÖNEMLİ"



Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla, Avrupa'daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için çok çaba sarf ettik, kolay da olmadı. Orasını ayrı bir yer olarak kabul etmek lazım. O yüzden daha fazla konsantre, daha fazla dikkat gereken mecra Avrupa. Biz burada kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok beğenirken, onlar da durmuyor. Dolayısıyla akıl ile ekonomiyi çok iyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız, herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekiyor. Zaman zaman Avrupa'da hepimize sürpriz sonuç olmuştur, bunlar olacaktır da. Futbolda kimse durmuyor, herkes bir yere gidiyor. Her takım, her takımı yenebilir. Arada bir sürpriz sonuçlara hiçbir itirazım yok ama Avrupa da, Türkiye'deki gibi istikrar bekler. İstikrar yakalamanız lazım. Benim hayatım boyunca verdiğim tüm cevaplarda, Avrupa'nın önde olduğunu, Avrupa'daki başarının Türkiye'den daha önemli olduğunu ifade etmişimdir." dedi.



"TÜRKİYE'DE SÜREKLİ OYNUYORUZ"



Deneyimli teknik adam, "Türkiye'de zaten sürekli oynuyoruz. "Finale gelmek önemli, gelmişken, kupayı da alalım" demiştim. Sonuçta kazananlar hatırlanıyor, oraya doğru oynamak lazım. Sonuçta kimse final oynayana bir şey vermiyor. Böyle bakmak lazım. Kendi kişisel fikrim, Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum." diye konuştu.



"PARA VE AKIL BİR ARADA OLMALI"



Para ve aklın bir arada olması gerektiğini söyleyen efsane isim, "Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var da paranız yoksa o da bir işe yaramıyor. İkisini de çok doğru kullanmak gerekiyor. Eğer ilki işe yarasaydı, dünyanın en büyük zenginleri dünyanın en büyük takımlarını alırlar, istediklerini yaparlar ve başarılı olurlar. İkisi bir arada güzel bir şey. PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamıyor." ifadelerini kullandı.



VAR AÇIKLAMASI



Fatih Terim VAR ile ilgili ise "VAR'ın geliş sebebi çok açık. Yardım edecek! Başka bir görevi yok. Yanlış kararları azaltmak. Teknik adamlar gibi hakemlerin de şanssızlıkları var. Futbolda bana göre, sana göre olan çok şey vardır. Hakemlerle hepimizin problemi oldu ama şu bir gerçek ki hiçbirimiz çok yardımcı olmuyoruz. VAR olmayanı orta hakeme gösterecek diye başladık. 'Baksan iyi olur, görsen iyi olurdu" Şimdi 5, 6 dakika bekliyor ve VAR 'bana göre penaltı, bence faul' diyor. Bu yanlış! Maçı orta hakem yönetir. VAR'ın kendi vazifesini bilmesiniöneriyorum." dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI



Şenol Güneş de Fatih Terim'e katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte de büyük takımlar para harcıyordu, transfer yapıyordu. Çok transfer yapmak, çok para harcamak garanti etmez. Para bir araçtır. Asıl amaç futbol oynamak, futbolcu yetiştirmektir. Fatih Hoca'nın dediği gibi, aklınız olmazsa paranız bir şeye yaramaz. Kötü kullandığınızda hiçbir işe yaramaz. Fransa'da PSG'nin parası çokken, Monaco ve Lille şampiyon oldu. İngiltere'de Leicester şampiyon oldu."



"Üretim de olmalı yarışma da olmalı. Bunu yapan Barcelona üretmiyor mu? Bizde bu sisteme geçmek için kulüpler sancılı, başkan, hoca kendini göstermek istiyor. O zaman parası varsa harcanıyor. Hatta borçlanıyor. Bugün kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Düzeltmek devletin, federasyonun, ilgili kuruluşların görevi olmalı. Parayı yarıştırmıyoruz, futbolcuları yarıştırıyoruz. Parayı akıllı kullanmak kulüpleri başarıya götürür."



MUSTA DENİZLİ: "MÜMKÜN DEĞİL"



Mustafa Denizli ise "Türkiye bugün harcadığı paranın onda birini futbol olarak geri alamıyor. Böyle bir ligin tadı kalmıyor. Türkiye ligi, aşağıdakilerin ve yukarıdakilerin ligi. Türkiye'de bu bütçelerin, büyük kulüplerimiz dahil, bu bütçelerin kaldırılması mümkün değil. Şartlar böyle devam ettiği sürece, başarı beklemek de mümkün değil." açıklamasını yaptı.



"Osimhen mi Icardi mi?"



Fatih Terim: "İki tane ayrı tip oyuncu. Bir tanesi 18 kutusu içinde bir tanesi hem içiride hem de dışarıda. Icardi, 18'in içindeki yeteneği dolayısıyla dünyanın sayılı oyuncularından biridir. Osimhen, akla gelmeyecek goller atabilen bir oyuncu."



Mustafa Denizli: "Bir takımda aynı kalitede iki akleci ve iki golcü olursa problem eksik olmaz."



Fatih Terim: "Problem mi yaşar? Ben aynı fikirde değilim. Niye problem olsun ya! Ben aynı fikirde değilim."



