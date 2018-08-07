Fatih Terim kılıçtan geçirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ilk ciddi sınavı olan Süper Kupa finalinde yaşanılan hüsranın ardından sert açıklamalar yaptı. Kaçan kupa ve ortaya konan kötü futbol nedeniyle birçok isme uyarılarda bulunan Fatih Terim'in basın toplantısındaki sözlerinin hedefi ve şifreleri şöyle:"Sahada diri olmalıyız. Daha çok istemeliyiz. Gerek hücum oyununda, gerek defans oyununda. Daha bir arada olmayı becerebilmeliyiz. Geçen sene bir dönem bunların hepsini iyi yapabilen takımdık. Bu yıl şampiyonluktan sonra, hazırlık karşılaşmalarında iyi oynadığımız söylenemez. Her geçen gün daha iyi olacaktır. Konsantremizi sahanın içinde biraz daha yüksek seviyeye çıkarmamız lazım. Hay,l kırıklığına uğradığım bazı oyuncular var.Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hay,l kırıklığına uğrarız. Öyle siz kendi bildiğiniz gibi oynayamazsınız. Size söylenen şekilde oynayacaksınız. Orada taktiği, tekniği, sistemiyle, oyun düzeniyle ve atletik performansıyla hepsini bir arada yapmamız gereken bölüm orası. Burada bazı şeyler affedilebiliyor ama orada cezayı keserler.Bazı oyuncularımızın karşılaşmalara çok konsantre olamadığı ortada. Şunu asla unutmamamız gerekir. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım.Şamiyonlukta katkısı olanlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ama futbol dünle oynanan bir şey değil. 3 gün kaçırırsanız, aynı ayarda diğerleriyle olamıyorsunuz. Artık futbol bir yaşam şekli. Muhakemeler ve beklentiler çok farklı oldu. Hiç kimse ben dahil, G.Saray'dan büyük değil. Performansıyla kontrat beklentileri bir olmayan oyuncular var!Adımları daha cesur atmalıyız. Cesur olmalıyız. İlk günden beri transfere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Takımda acil olarak bazı mevkilere oyuncu takviyesi gerek. Şampiyonlar Ligi'nde bu oyunla cezalandırılırız."Takımın yaşını 24-25'lere çekmek lazım. Takımın yaşı yüksek. G.Saray, Yunus'u kadroya dahil ediyorsa o ve onun gibiler burada görev alacak.G.Saray'ın geleceği burada. Değişim buradan başlayacak. Formayı istiyorsa alacak. G.Saray akademisi vermeye devam edecek. Ozan gelecek, Celil, Doğan gelecek. Kaleci iyi gidiyor. Yavuz, İlhan geldi. Yunus'a zaten Akhisar karşısında süre de verdim. Formayı isteyen alacak. Mevcut takımı bir tarafa atacak değiliz.