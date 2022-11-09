Fatih Terim'e 'Güneyin İncisi' ödülü

Teknik direktör Fatih Terim'e, Adana'da bir vakfın kuruluş yıl dönümü gecesinde "Güneyin İncisi" ödülü verildi.Terim, Güney Eğitim Vakfınca bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Vakfın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Terim,diye konuştu.Fatih Terim'e "Güneyin İncisi" ödülünün verildiği gecede ayrıca, etkinliğe ve vakfa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi takdim edildi.