Fatih Terim'den Yunanistan'ı sallayan rakam!

Panathinaikos ile Yunanistan Kupası'nda rakiplerini tek tek saf dışı bırakıp, adını finale yazdıran Fatih Terim, ligin de teknik direktör değişikliği sonrası 2.13 puan ortalamasıyla en çok fayda sağlayan hocası oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Yunanistan'ı sallayan rakam!
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23 Şubat 2024 08:38
Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan'da da 'İmparator' lakabının hakkını veriyor.

KUPADA FİNALE ÇIKTI

Deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finale çıkarırken, ligde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri; son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla, çeyrek finalde Atromitos'u 90+5'te eledi. Yine güçlü ekiplerden PAOK'u 120+9'da avlayıp maçı uzatmaya götüren Pana, seri penaltılar sonunda 6-5 üstün gelip final biletini cebine koydu.

PUAN ORTALAMASI 2.13

Ivan Jovanovic'in yerine göreve gelen Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi'nin teknik direktör değişikliği sonrası en çok fayda sağlayan hocası oldu. 26 Aralık'ta koltuğa oturan İmparator, 8 haftada 5 galibiyet- 2 beraberlikle maç başı 2.13 puan ortalaması yakaladı. Zirve yolunda tek yenilgisini PAOK'tan alan Panathinaikos, en yakın takipçisi Olympiakos'u da mağlup etti. Usta teknik adam geldiği günden bu yana söz konusu süreçte ligin en az gol yiyen (7) ve en çok puan toplayan (17) ikinci ekibi oldu. Terim'li Pana ayrıca en çok gol atan dördüncü takım (16) unvanıyla Komşu'da adından söz ettirdi.

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