Fatih Terim'den scoutlara 'forvet' talimatı

Galatasaray, ocak ayında forvet transferi yapacak. Mustafa Muhammed ve Diagne'nin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, scout ekibine talimat verdi.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den scoutlara 'forvet' talimatı
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21 Eylül 2021 13:48
Galatasaray, Bafetimbi Gomis sonrası kadrosuna kattığı forvetlerden verim alamamaya devam ediyor.

Bu sezon hücum hattında yola M'Baye Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile devam eden sarı kırmızılılar, forvet hattında hala istikrarı sağlayamadı. Teknik direktör Fatih Terim Diagne ve Mustafa Muhammed'in performansından memnun değil.

Tecrübeli teknik adamın ocak ayında transferdeki önceliği forvet olacak. Terim bu konuda scout ekibine talimat verdi.

Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde en az 1 forvet alacak. Avrupa'da yola devam edilmesi halinde bu sayının 2 olma ihtimali de var.

MUHAMMED İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Kiralık sözleşmesindeki opsiyon 31 Aralık'ta sona erecek olan Mustafa Muhammed konusunda da henüz karar verilmedi. Bu sezon resmi maçlarda golü bulunmayan Mısırlı forvet ile devre arasında yolların ayrılması gündemde...

Galatasaray yönetimi Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu şimdilik kullanmayı düşünmüyor.

Muhammed'in yıl sonuna kadar göstereceği performans Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. 


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