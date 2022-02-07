Fatih Terim'den başkanlık kararı!

Galatasaray ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Fatih Terim'in başkanlık için harekete geçtiği iddiaları ortaya atılırken deneyimli teknik adamın böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

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Fatih Terim'den başkanlık kararı!
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07 Şubat 2022 20:27
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımda son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından Fatih Terim ile yollar ayrılırken sular henüz durulmuş değil.

Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan Terim'le alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılırken deneyimli hocanın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; divan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken tecrübeli futbol adamının böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Terim, başkan adaylığı ile alakalı bir karar ya da tasarrufta bulunmuş değil.

Terim ile adaylığıyla alakalı bir araya geldiği iddia edilen Galatasaray'ın önemli isimleri de böyle bir görüşme olmadığını dile getirdi.

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