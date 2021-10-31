Fatih Terim'den Bartuğ sözleri; 'Fedakarlık yapmalı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi.Sarı kırmızılılar ile henüz sözleşme yenilemeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz hakkında konuşan Terim, "Bartuğ ve ailesini, kendi ailemiz gibi görüyoruz. Bartuğ'u bizim çocuğumuz olarak görüyoruz ama bu gerek ekonomik gerek de teknik olarak zaafı olacak anlamına gelmiyor. Kim olursa olsun, birçok şart öne sürülebilir, biz artık buna alıştık. Herkes Galatasaray'da oynamak isteyecek, bunun için fedakarlık yapacak. Hepimiz yaptık. Onlar da Galatasaray'ı kendi ailesi gibi görmelidir." dedi.