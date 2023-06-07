Fatih Terim'den Ali Koç paylaşımı! Hesabı hacklendi!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Ali Koç ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın protokol tribününde birlikte oturduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaştı.
Videoda, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kullandığı bir söz olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözlerinin yer alması dikkat çekti. Ardından bu paylaşım kısa süre içinde silindi.
HESABI HACKLENDİ
Fatih Terim daha sonra sosyal medya hesabından, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadeleri kullandı.
Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş ise konuyla ilgili, "Fatih Terim hocamın instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar kısa sürede gündeme taşıdı.
Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın protokol tribününde birlikte oturduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaştı.
Videoda, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kullandığı bir söz olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözlerinin yer alması dikkat çekti. Ardından bu paylaşım kısa süre içinde silindi.
HESABI HACKLENDİ
Fatih Terim daha sonra sosyal medya hesabından, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadeleri kullandı.
Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş ise konuyla ilgili, "Fatih Terim hocamın instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar kısa sürede gündeme taşıdı.