Fatih Terim: ''Beni Yunanistan'da herkes sevdi''

Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşamayan ve yapılan istişareler sonucu görevinden ayrılan Fatih Terim, ayrılığına dair Yunan basınına konuştu.



ERT'ye açıklamalarda bulunan Fatih Terim, çarpıcı ifadeler kullandı.



Panathinaikos ile yaşadığı günler hakkında konuşan Fatih Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." dedi.



''Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim'' şeklinde bir ifademiz var. Bugün geldiğinizde basın olarak sadece biz buradayız. Geldiğinizde basın çok ilgi göstermişti. Neler söyleyeceksiniz? şeklindeki soruya cevap veren Fatih Terim, "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Her zaman söylemişimdir. Gelen oyuncuları karşılamak yerine giderken uğurlamak daha önemli. Gereksiz kalabalık da olmasın zaten. Gereksiz kalabalık yerine az ama samimi sevgi daha iyidir." şeklinde konuştu.





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