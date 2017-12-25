  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Fatih Terim 6 yıldızı kadroya almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Buca maçı öncesi önemli 6 oyuncuyu kadroya almadı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim 6 yıldızı kadroya almadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 15:23
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce de sinyalini verdiği kupa rotasyonu için son kararını verdi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ve Fernando'yu almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta Fatih Terim'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için