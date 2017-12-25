Fatih Terim 6 yıldızı kadroya almadı

, daha önce de sinyalini verdiği kupa rotasyonu için son kararını verdi.Fatih Terim, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile oynayacağı maçın kadrosunaalmadı.Sarı-kırmızılı takımın Bucaspor ile oynayacağı maçta Fatih Terim'in daha az süre alan ve forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile 26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.