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Fatih Terim, 5 yıldızlı bayrağı dikti

Fatih Terim, Bodrum'daki evinin bahçesine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dikti.

calendar 13 Mayıs 2025 11:40
Fatih Terim, 5 yıldızlı bayrağı dikti
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Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemek üzere...

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.

Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı. 

 
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