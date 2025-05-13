Fatih Terim, 5 yıldızlı bayrağı dikti

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemek üzere...HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.
Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.
Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı.