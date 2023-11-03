Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
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Akdeniz ekibi son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada 46 yaşındaki Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
Tekke'nin 6 Kasım'da yapılacak Kayserispor maçıyla görevine başlayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında 10 puan toplayan Alanyaspor, 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi elde etti.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Akdeniz temsilcisi, Sivasspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmıştı.
RESMEN AÇIKLANDI
Akdeniz ekibi son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada 46 yaşındaki Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
Tekke'nin 6 Kasım'da yapılacak Kayserispor maçıyla görevine başlayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında 10 puan toplayan Alanyaspor, 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi elde etti.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Akdeniz temsilcisi, Sivasspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmıştı.