Fatih Tekke: 'Şampiyonluk kadar önemli'

HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başaran İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı bir oyuncunun 10'da 1 maliyetiyle sezon boyu mücadele ettiklerini vurgulayan Tekke, şunları kaydetti:



"Öncelikle başkanı tebrik etmek lazım. Ama bu yeterli değil bana göre. Seneye daha güçlü kadroyla devam etmemiz lazım. Çok zor koşullardı. Diğer takımlarla karşılaştırmak mümkün değil. Buna rağmen tüm oyuncularımın her maçta gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sonuç olarak en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı. Umarım ülke futbolu bu başarıyı parametreleriyle düşünür. Buraya az da olsa gelen taraftarlarımızın emeğine sağlık. Kulüpte çalışan güvenlikten çaycısına, aşçısından bizlere hizmet eden ablalarımıza, kulüp medya sorumlusu Özcan Bey'e teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz yere ulaştık."



Maça da değinen Fatih Tekke, Ümraniyespor'un kadrosunda sıkıntılar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Maçın ilk yarısında özellikle ilk dakikalarda golü bulma arzusundaydık. Bu gol ilk yarının sonlarında geldi. Kazandık ve ligde kaldık. Bunu kalıcı hale getirmek için çok daha fazlası lazım. Umarım bunun birazını sağlayabiliriz. Seneye de ligde kalmak ilk hedef olarak görünüyor. Sonrasında daha yukarıyı hedefleyen bir İstanbulspor izletmek istiyoruz."





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