25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Fatih Tekke, Olaigbe için düğmeye bastı!

Trabzonspor teknik heyeti, Belçikalı yıldız Kazeem Olaigbe için düğmeye bastı.

calendar 25 Eylül 2025 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi.

GOL KATKISI SAĞLAYAMADI

Oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat, şu ana kadar ne asist ne de gol katkısı sağlayabildi.

FATİH TEKKE GÖRÜŞECEK 

Gerçek potansiyelini hala sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
