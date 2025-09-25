Fatih Tekke, Olaigbe için düğmeye bastı!

Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi.



GOL KATKISI SAĞLAYAMADI



Oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat, şu ana kadar ne asist ne de gol katkısı sağlayabildi.



FATİH TEKKE GÖRÜŞECEK



Gerçek potansiyelini hala sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.



Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi.



