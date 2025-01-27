Fatih Tekke geri çevirdi; yeni rota Mutu

Bellona Kayserispor'da teknik direktör adayları arasına Adrian Mutu dahil oldu. Kayserispor, Rumen çalıştırıcı Adrian Mutu'yla ilk iletişimi kurdu.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Tekke geri çevirdi; yeni rota Mutu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 09:53
Son güncelleme 27 Ocak 2025 11:14
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Adaylar arasına son olarak Adrian Mutu dahil oldu. Adrian Mutu şu anda Petrolul Ploiesti takımının başında yer alıyor.

İLK TEMAS KURULDU

Kayserispor, Rumen çalıştırıcıya ilgisini iletti. Adrian Mutu daha önce Nefçi ve Cluj gibi takımları çalıştırmıştı.

Petrolul Ploiesti'de teknik direktörlük görevini 2024 sonuna kadar Mehmet Topal yürütüyordu. 

FATİH TEKKE REDDETTİ

Faruk Aydemir'in haberine göre; Sinan Kaloğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Kayserispor, Teknik Direktörlük için Fatih Tekke'ye teklifte bulundu. Fatih Tekke'nin ise teklifi reddettiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Kayserispor yönetimi Teknik Direktör arayışı için rotayı yabancı isimler üzerine yoğunlaştırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery