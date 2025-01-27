Fatih Tekke geri çevirdi; yeni rota Mutu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürüyor.



Adaylar arasına son olarak Adrian Mutu dahil oldu. Adrian Mutu şu anda Petrolul Ploiesti takımının başında yer alıyor.



İLK TEMAS KURULDU



Kayserispor, Rumen çalıştırıcıya ilgisini iletti. Adrian Mutu daha önce Nefçi ve Cluj gibi takımları çalıştırmıştı.



Petrolul Ploiesti'de teknik direktörlük görevini 2024 sonuna kadar Mehmet Topal yürütüyordu.



FATİH TEKKE REDDETTİ



Faruk Aydemir'in haberine göre; Sinan Kaloğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Kayserispor, Teknik Direktörlük için Fatih Tekke'ye teklifte bulundu. Fatih Tekke'nin ise teklifi reddettiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Kayserispor yönetimi Teknik Direktör arayışı için rotayı yabancı isimler üzerine yoğunlaştırdı.



