Fatih Tekke: "Dünyanın en iyi hocasıyla çalışsanız da fark etmiyor!"

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin Başakşehir maçı öncesi yaptığı konuşmayı yayınladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke: 'Dünyanın en iyi hocasıyla çalışsanız da fark etmiyor!'
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19 Mart 2025 12:25
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin Başakşehir maçı öncesi yaptığı konuşmayı yayınladı.

47 yaşındaki hocanın konuşması dikkat çekti: "Aklınızda bulunsun, ben hemen her maçı baskılı oynayacağım. Baskı yapacaksınız. Baskıya karar verecek olan sizsiniz. Dünyanın en iyi hocasıyla da çalışsanız fark etmiyor.

"ONLARA NEFES ALDIRMAYIN"

İşi çözecek olan yine sizlersiniz. Bir anınız, bir kararınız, bir top kazanmanız, işi çözecek. Bu maçta unutmayacağınız şey konumlanma ve birbirinizle konuşmak. Top rakipteyken nefes aldırmayın onlara. Siz Trabzonspor'sunuz. Bunu asla unutmayın.

"BİRBİRİMİZ İÇİN KOŞABİLİRİZ HOCAM"

Ben iyi olacağını biliyorum, bunu hissediyorum. Biz bu oyundan keyif alacağız, biz hayatımızdan keyif alacağız, biz koşarken de bunu yapabiliriz, biz birbirimiz için koşabiliriz hocam' deyip bunu bana ve taraftara gösterin." 

 
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