Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa iddialarından transfer planlarına, sakat oyunculardan kaleci arayışına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.



"İSTİFA GÜNDEMİMİZDE YOK"



Son dönemde gündeme gelen istifa iddialarına değinen Tekke, "Biz buraya taraftarın isteğiyle geldik. Son yılların en zor döneminde göreve başladık. Taraftarımız istemediği anda buradan gideriz. İstifa gibi bir durum söz konusu değil. Aynı taraftarımızın baktığı şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekke, transfer gündeminde yer alan oyunculara da değindi:Ayrıca Avrupa'dan gelebilecek isimlerle ilgili olarak,dedi.Kaleci transferine ilişkin yaşanan sıkıntılara değinen Tekke,açıklamasında bulundu.Uğurcan Çakır'ın ayrılığıyla ilgili de konuşan Tekke,dedi.Takımın ritim kazanan isimlerinden Wagner Pina'nın sakatlığını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Son olarak gündeme gelen eleştirilere değinen Tekke,dedi.Fatih Tekke, yeni transfer Benjamin Bouchouari için, "diye konuştu.