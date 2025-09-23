Fatih Tekke'den ilk 11'de değişiklik kararı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk 11'ini değiştiriyor.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI
Gaziantep FK maçında özeleştiri yapan ve beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, ilk 11'de ufak çaplı değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Felipe Augusto'nun, sezon başındaki gibi yeniden Onuachu ile oynaması beklenirken, orta sahanın merkezinde yeni transfer Ouali'nin de görev alması bekleniyor.
Bastia'daki 4 maçlık cezası nedeniyle oynayamayan Ouali, Karagümrük mücadelesiyle görücüye çıkacak.
ÖZEL TOPLANTI
Fatih Tekke, ayrıca Ernest Muçi ve Olaigbe gibi beklentilerin altında kalan oyuncularla özel olarak görüşme yapacak.
HEDEF 2'DE 2
Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kazanıp, ekim ayındaki milli araya moralli girmeyi hedefleyen bordo-mavililerde, tüm hesaplar 2'de 2 üzerine yapılıyor.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI
Gaziantep FK maçında özeleştiri yapan ve beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, ilk 11'de ufak çaplı değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Felipe Augusto'nun, sezon başındaki gibi yeniden Onuachu ile oynaması beklenirken, orta sahanın merkezinde yeni transfer Ouali'nin de görev alması bekleniyor.
Bastia'daki 4 maçlık cezası nedeniyle oynayamayan Ouali, Karagümrük mücadelesiyle görücüye çıkacak.
ÖZEL TOPLANTI
Fatih Tekke, ayrıca Ernest Muçi ve Olaigbe gibi beklentilerin altında kalan oyuncularla özel olarak görüşme yapacak.
HEDEF 2'DE 2
Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kazanıp, ekim ayındaki milli araya moralli girmeyi hedefleyen bordo-mavililerde, tüm hesaplar 2'de 2 üzerine yapılıyor.