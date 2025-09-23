23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fatih Tekke'den ilk 11'de değişiklik kararı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında alınan beraberlik sonrası ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

calendar 23 Eylül 2025 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den ilk 11'de değişiklik kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk 11'ini değiştiriyor.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Gaziantep FK maçında özeleştiri yapan ve beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, ilk 11'de ufak çaplı değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Felipe Augusto'nun, sezon başındaki gibi yeniden Onuachu ile oynaması beklenirken, orta sahanın merkezinde yeni transfer Ouali'nin de görev alması bekleniyor.


Bastia'daki 4 maçlık cezası nedeniyle oynayamayan Ouali, Karagümrük mücadelesiyle görücüye çıkacak.

ÖZEL TOPLANTI

Fatih Tekke, ayrıca Ernest Muçi ve Olaigbe gibi beklentilerin altında kalan oyuncularla özel olarak görüşme yapacak.

HEDEF 2'DE 2

Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kazanıp, ekim ayındaki milli araya moralli girmeyi hedefleyen bordo-mavililerde, tüm hesaplar 2'de 2 üzerine yapılıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.