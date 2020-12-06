Fatih Karagümrük'ü Alassane Ndao uçurdu

Karagümrük

Karagümrük

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. 15. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e 20'de Yassine Meriah yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao takımına galibiyeti getirdi.Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki Senegalli yıldızı Alassane Ndao, ligde 3 gol ve 2 asistlik performans yakaladı.Çaykur Rizespor'da uzatmalarda Tunay'ın ceza sahasına ortasında Meriah'ın kafayla verdiği pasta Emir topu ağlara gönderdi; ancak hakem, Meriah'ın topa yükselirken Fatih'e faul yaptığını belirtti.Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puanda kaldı ve son 3 maçından galibiyet çıkaramadıLigin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.5. dakikadaöne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-020. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-125. dakikadatekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.