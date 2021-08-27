Fatih Karagümrük, tek eksikle Beşiktaş deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, tek eksikle Beşiktaş deplasmanında
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27 Ağustos 2021 14:53
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.


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