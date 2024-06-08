Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayına çıkacak!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul etti. İki ismin canlı yayına çıkacağı kanal da belli oldu.

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Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayına çıkacak!
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08 Haziran 2024 20:05
Son güncelleme 08 Haziran 2024 21:16
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim." dedi.

Yıldırım ayrıca, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın yayına çıkma teklifini kabul etti. İki başkan adayı 22.30'da NOW TV'de yayına çıkma kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Habertürk TV de Ali Koç-Aziz Yıldırım canlı yayını için devreye girdi. Son kararı Ali Koç verecek.



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