Fatih Karagümrük'te Viviano'nun sözleşmesi uzatıldı

VavaCars Fatih Karagümrük, iç transferde Emiliano Viviano'nun sözleşmesini uzattı.
İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, İtalyan eldivenin kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Viviano, 1 yıl daha Karagümrük'te. 2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık."
İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, İtalyan eldivenin kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Viviano, 1 yıl daha Karagümrük'te. 2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık."
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