Fatih Karagümrük'te Viviano'nun sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük'te Viviano'nun sözleşmesi uzatıldı
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24 Mayıs 2022 16:55
VavaCars Fatih Karagümrük, iç transferde Emiliano Viviano'nun sözleşmesini uzattı.

İstanbul ekibinden yapılan duyuruda, İtalyan eldivenin kontratının bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Viviano, 1 yıl daha Karagümrük'te. 2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık."

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