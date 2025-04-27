Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü konuk etti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Fatih Karagümrük'ün golünü 44'üncü dakikada Wesley kaydetti.



Bu sonucun ardından ligde 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük, puanını 63'e yükseltti ve 2. sırada konumlandı.



3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. yenilgisini alan Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.



Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.



Keçiörengücü ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.



