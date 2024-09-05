Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den transfer yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Arda Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe U19 takımından 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
17 yaşındaki oyuncu, sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe U19 takımından 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
17 yaşındaki oyuncu, sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor.
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