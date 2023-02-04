Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı.



Ankaragücü'nde Pedrinho, 31. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 4 maçlık beraberlik serisine son verdi ve 26 puana yükseldi. MKE Ankaragücü, 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Mujakic'in ceza yayının solundan uzak köşeye çektiği şutta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen, kornere tokatladı.



15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.



27. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Kaleci Batuhan Ahmet Şen'in ceza sahasında Beridze'yi düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Arda Kardeşler, 2 dakikalık bir incelemeden sonra kararını değiştirmedi ve penaltı kararını yineledi.



31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.



36. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Münir Levent Mercan'ın şutunda, top sol direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.



45+1. dakikada Fatih Karagümrük kontrataktan bulduğu golle öne geçti. Hızlı gelişen hücumda MKE Ankaragücü savunmasını az adamla yakalayan konuk takımda Ozdoev'in uzun pasıyla Shukurov, ceza sahasının sağında topla buluştu. Shukurov'un kale sahasına indirdiği topa müsait durumda vuran Diagne, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.



VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



63. dakikada Mujakic'in ceza sahasında Colley'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.



65. dakikada Borini'nin kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen sol direk dibinden ağlara gitti: 0-2.



82. dakikada Sowe'un ceza yayından çektiği sert şutta kaleci Batuhan Ahmet Şen, son anda topu kornere tokatladı.



Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Eryaman



Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 75 Yasin Güreler), Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Djokanovic), Emre Kılınç, Pedrinho (Dk. 58 Zahid), Beridze (Dk. 68 Oko), Sowe



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun (Dk. 89 Rodrigues), Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Ricci (Dk. 84 Nicholas), Shukurov (Dk. 71 Bertolacci), Ozdoev, Colley (Dk. 71 Burak Kapacak), Borini (Dk. 89 Kerim Frei), Diagne



Goller: 45+1 Diagne, Dk. 65 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kart: Dk. 74 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)





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