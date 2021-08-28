Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için önemli bir gelişme yaşandı.



Utku Yuvakuran, Jeremain Lens için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu.



Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler başladı.



Süper Lig'in önemli ekiplerinden Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istiyor.



Adem Ljajic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.



