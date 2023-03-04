Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da 37. oldu

Slovenya'da düzenlenen Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası'nda geniş tepede milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, finalde 37. oldu.
Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Fatih Arda, geniş tepede elemeleri geçerek finale kalmıştı.
Toplam 50 sporcunun yarıştığı finalde milli sporcu, 118 metrelik atlayışıyla 105.2 puan aldı ve yarışı 37. sırada tamamladı.
Milli sporcu, 10-12 Mart tarihlerinde Norveç'te organize edilecek Dünya Kupası'nda da yer alacak.
Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Fatih Arda, geniş tepede elemeleri geçerek finale kalmıştı.
Toplam 50 sporcunun yarıştığı finalde milli sporcu, 118 metrelik atlayışıyla 105.2 puan aldı ve yarışı 37. sırada tamamladı.
Milli sporcu, 10-12 Mart tarihlerinde Norveç'te organize edilecek Dünya Kupası'nda da yer alacak.
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