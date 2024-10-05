Galatasaray'da Florya projesi hala belirsizliğini koruyor.
Erden Timur'u istifaya kadar götüren bu proje için Galatasaray kulübünün önemli adımlar atması bekleniyor.
Fatih Altaylı, Florya projesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
"DAHA ÇOK PARA KAZANACAĞINI SÖYLEDİLER''
"Erden Timur'un başını çektiği bir grup, Florya'yı Galatasaray'ın yapması gerektiğini belirtti. Daha çok para kazanacağını söylediler. Dursun Özbek ise bu projeyi kulübün yapamayacağını, bir firmaya devretmeleri gerektiğini savundu. Çünkü Mecidiyeköy binasını bile yapamadılar."
"O PARAYI ÇATIR ÇATIR YİYECEK"
"Dursun Özbek'in düşüncesi şu; bize peşin 70 milyon Euro versinler, daha sonra Bankalar Birliği'nden çıkarız. 300-400 milyon Euro'yla da bir fon yaparız diye düşünüyorlar. Ben inanmıyorum. O parayı çatır çatır yiyecek. Bunu çok iyi biliyorum. Ben ihale fikrine sıcak bakıyorum." şeklinde konuştu.
Fatih Altaylı: ''O parayı çatır çatır yiyecek''
Galatasaray'da Florya projesi belirsizliğini korurken, Fatih Altaylı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son güncelleme 05 Ekim 2024 15:07
Galatasaray'da Florya projesi hala belirsizliğini koruyor.
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