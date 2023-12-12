Faruk Koca'ya 24 saat kontrol!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'la oynadıkları maçtan sonra hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, kalp krizi şüphesiyle 24 saat hastanede müşahede altında tutulacak.



Yaşanan olaydan sonra yüksek tansiyon sebebi ve göğüs ağrısı şikayetiyle Medicana Hastanesi'ne gelen Koca'nın doktoru Prof. Dr. Erdoğan İlkay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"HAYATİ RİSKİ VAR! KALP KRİZİ DURUMU..."



Faruk Koca'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren İlkay, şunları kaydetti:



"Daha öncede sağ koronerine stend taktığımız hastamız bugün acilimize 190'a 120 kan basıncı ve göğsünde baskı hissiyle geldi. Kötü bir olay sonunda ortaya çıktı. EKG değişikliği olması üzerine şu anda müşahede altına alındı. 24 saat boyunca üç kez ikişer saat arayla enzim takibi alınacak. Şu anda kan basıncı 150 ml civaya aşamalı olarak indirildi. İlk enzimi normal, ikinci ve üçüncü sonuçlarına göre koroner anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İlk görüntü 24 saat boyunca müşahede altında olması yönünde. Genel sağlık durumu şu anda iyi ancak kesin olarak 24 saat hastane kalacak. Hayati riski vardır bu yüzden hastanede tutuluyor. Bir kalp krizi durumu olursa diye tutuluyor. Bu yüzden 24 saat önemli ve müşahede altında."



Faruk Koca'nın hastaneden hiç ayrılmadığını dile getiren İlkay, "Burası bir hastane, önünde yüzlerce kalabalık olup tezahürat olunca acilden dışarı çıkarıp arka kapıdan tekrar yukarıya alarak yatışını yaptırdık." ifadelerini kullandı.



Öte yandan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Faruk Koca'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi.





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