Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili açıklama

Süper Lig'de Çaykur Rizepsor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk açıklaması ortaya çıktı.



Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.



Tansiyonu yükseldikten sonra hastaneye kaldırılan, Faruk Koca ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.



Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.



ANKARAGÜCÜ: "ÖZÜR DİLERİZ"



Öte yandan Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada " MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.







