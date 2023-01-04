Farioli: 'Kasımpaşa çok iyi hazırlanmış'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Farioli, rakiplerinin maça iyi hazırlandığını belirtti.



Pozisyonları sonuçlandırmada sorunlar yaşadıklarını aktaran Farioli, şunları kaydetti:



"Biz maçtan önce konuşmuştuk. Bizi en çok korkutan şey kontra ataklardı. Onlara özel olarak hazırlanmamıza rağmen 2 tane kontradan gol yedik. O yüzden Kasımpaşa'yı tebrik ederim. Çok iyi hazırlanmışlar. Savunma yapma şekilleri, hızlı çıkışları gerçekten iyiydi. İkinci yarı oyunu değiştirdik, daha fazla şans bulduk ama pozisyonları değerlendirmedik. Bazen şanssızlık, bazen becerisizlik olabilir. Kasımpaşa kazanmayı hak etti ve bizim için büyük bir ders oldu. 4 gün sonra Trabzon'a karşı önemli bir maç oynayacağız."





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