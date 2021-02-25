Galatasaray, Radamel Falcao'nun geri dönüşü için acele etmiyor.



Kolombiyalı golcü, daha önceki hatasını tekrarlayıp, yüzde yüz hazır olmadan sahada olmak istemiyor.



Teknik heyet de 35 yaşındaki futbolcuyla aynı görüşte ve Erzurum maçında da süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.



