Falcao, Erzurumspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Radamel falcao'nun Erzurumspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

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Falcao, Erzurumspor maçında oynayacak mı?
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25 Şubat 2021 09:59
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray, Radamel Falcao'nun geri dönüşü için acele etmiyor.

Kolombiyalı golcü, daha önceki hatasını tekrarlayıp, yüzde yüz hazır olmadan sahada olmak istemiyor.

Teknik heyet de 35 yaşındaki futbolcuyla aynı görüşte ve Erzurum maçında da süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.



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