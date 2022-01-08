Falcao, 1 yıl daha Vallecano'da kalacak!

Sezon başında Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Falcao, 1 yıl daha Vallecano'da kalacak!
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08 Ocak 2022 16:45
Sezon başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun takımda kalacağı ifade edildi.

Marca'nın haberine göre; Kolombiyalı golcü, kulübü Vallecano ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2023 yılına kadar uzattı.

Haberde iki tarafın da sözleşme uzatma konusunda istekli olduğu ve imzaların kısa sürede atıldığı yazıldı.

Bu sezon Vallecano ile 15 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gole imza attı.


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