Fahrudin Ömerovic: ''Sahada eşitlik ve adalet gerekiyor''

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, "Konyaspor camiası bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Son dakikaya kadar yanımızda oldu." dedi.



Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele verdiğini söyledi.



Son üç haftadır futbolun ikinci planda olduğunu vurgulayan Ömerovic, "Konyaspor camiası bazı şeyleri hak etmiyor. Seyircimize çok teşekkür ederim. Son dakikaya kadar yanımızda oldu. Oyuncular da sonuna kadar savaştı. Bir şeyleri olumluya doğru çevirmek için pozisyonlarımız vardı. Güzel şeyleri konuşursak futbol adına güzel goller vardı. İki takımın da mücadelesi güzeldi. Ama öbür tarafta baktığımız zaman, biraz daha sahadaki eşitlik, adalet daha da iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Ömerovic, bütün gücüyle bildiği şeyleri sahada yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu akşam da böyle oldu diyebilirim. Zaten bütün bu maçlara baktığımız zaman bazen şanssızlıklar, bazen hatalar oldu. Ama bugünkü maç biraz daha farklı oldu." ifadelerini kullandı.





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