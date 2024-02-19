Fahrudin Omerovic: 'Beşiktaş ikinci yarıyı domine etti'

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maça iyi başladıklarını söyleyen Omerovic, "Maçtan önce bizim planımız ilk 25 dakika oynadığımız gibi, biraz daha topa sahip olmak, biraz daha kontrollü oyundu. İlk 25 dakika iyiydi diyebilirim. Beşiktaş 30'dan sonra biraz daha biraz daha kendi ritmini bulmaya başladı. İlk devre biraz daha domine ettik. Daha fazla topa sahip olduk. Zaten bizim amacımız, ikinci yarıya başlarken bu oyunu oynayabilirsek, son 30 dakika oyuncu değişikliği ve 0-0 ne kadar devam ederse bizim lehimize diye düşünüyorduk. Beşiktaş'ın üzerinde baskı olacaktı. Sonuçta Beşiktaş'ın gücü, kalitesi, kadrosu... İkinci devre erken gol bizi demoralize etti. Ondan sonra takım düştü. Beşiktaş ikinci yarıda daha domine etti."sözlerini sarf etti. Önceliğin lig olduğunu söyleyen Omerovic, "Bizim için en önemlisi lig. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Biraz rotasyon yaparak buraya kadar geldik. 10 gün sonra tekrar Beşiktaş'la oynayacağız. O maçta oynayacak oyuncular yine kazanmak ister. Onun için kupa maçı da olsa o gün oynayacak oyunculardan yüksek performans bekliyoruz. Ama tabii ki lig bizim için daha önemli." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömerovic, maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "İlk devre planladığımız gibi gitti. Topa daha fazla sahip olduk. İlk 25 dakikada tam istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda erken gelen gol planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.



Geriye düştükten sonra Beşiktaş'a karşı pas oyunu oynamanın ve pozisyona girmenin zorluğuna vurgu yapan Fahrudin Ömerovic, "Beşiktaş golü bulduktan sonra daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bir sürpriz peşindeydik. Olmadı. Önümüzdeki 4 maçımız final olacak. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz ligde kalmak." diye konuştu.



