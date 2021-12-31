Fabio Cannavaro, Polonya yolunda!

İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro'nun, Paulo Sousa'dan boşalan Polonya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine getirilebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fabio Cannavaro, Polonya yolunda!
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31 Aralık 2021 20:32
Fabio Cannavaro'nun, Polonya Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilebileceği öne sürüldü.

Interia Sport'a göre, 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın Polonya Milli Takımı için önerildiği ve yönetimin bunu değerlendirdiği aktarıldı.

Cannavaro daha önce Asya ekiplerinden Al-Ahli, Guangzhou Evergrande, An-Nasr, Tianjin ve Çin Milli Takımı'nı yönetmişti.

Haberde ayrıca Polonya için Dick Advocaat, Jurgen Klinsmann, Abraham Grant, Adam Navalka ve Czeslaw Mikhnevich gibi isimlerin de teknik direktörlük için konuşulduğu ifade edildi.

Tecrübeli teknik adam, 2018'de Çin Süper Kupası'nı kazanırken, 2019'da Evergrande ile Çin Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.


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