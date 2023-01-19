Ezgjan Alioski için yolun sonu

Fenerbahçe'nin Makedon sol beki Ezgjan Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime verdiği rapordaki ayrılık listesine girdi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Ezgjan Alioski için yolun sonu
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19 Ocak 2023 10:44
Ezgjan Alioski
Ezgjan Alioski
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular belli oluyor.

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın isimleri başı çekiyordu. Bu listeye Ezgjan Alioski'nin ismi de eklendi.

11 Süper Lig ve 8 Avrupa maçı oynayan, bir gol iki asist yapan Makedon futbolcu Sarı-lacivertlilerde beklenen katkıyı sunamadı. Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcunun anlaşması her an feshedilebilir.

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