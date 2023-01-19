Ezgjan Alioski için yolun sonu

Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular belli oluyor.
Teknik direktör Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın isimleri başı çekiyordu. Bu listeye Ezgjan Alioski'nin ismi de eklendi.
11 Süper Lig ve 8 Avrupa maçı oynayan, bir gol iki asist yapan Makedon futbolcu Sarı-lacivertlilerde beklenen katkıyı sunamadı. Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcunun anlaşması her an feshedilebilir.
Teknik direktör Jorge Jesus tarafından hazırlanan raporda Gustavo Henrique ve Miha Zajc'ın isimleri başı çekiyordu. Bu listeye Ezgjan Alioski'nin ismi de eklendi.
11 Süper Lig ve 8 Avrupa maçı oynayan, bir gol iki asist yapan Makedon futbolcu Sarı-lacivertlilerde beklenen katkıyı sunamadı. Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcunun anlaşması her an feshedilebilir.
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