Ezgjan Alioski'de sona doğru

9. transferini bitirmek üzere... Bruma, Emre Mor, Lincoln Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King ve Tiago Çukur transferlerinin ardından önceki gece de iki stoper açıklanmıştı. Makedon sol bekimza aşamasına geldiği bildirildi.Teknik direktörMakedon oyuncu içinSuudi Arabistan Kulübü Al Ahli ile bonservis pazarlıklarında küçük pürüzlerin olduğu ifade edildi. Ancak bu pürüzlerin aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Resmi açıklamanın her an gelebileceği de ifade ediliyor.1992 doğumlu 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Alioski, Dünya Kupası'ndaki formuyla dikkat çekmişti. Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala Al Ahli küme düşünce Alioski takımdan ayrılma kararını almıştı.56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol ve 51 asist üretti. Alioski hücuma yaptığı katkılarla tanınıyor. Sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.